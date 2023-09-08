Первый день выборов в Москве прошёл без нарушений

Первый день выборов в столице закончился без нарушений, избирательные участки уже завершили работу и откроются только завтра в 8 утра. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалёв.

Однако дистанционное электронное голосование, добавил он, будет доступно ещё 48 часов и без перерывов (даже ночью). Причём гражданам было выдано почти 1,4 миллиона электронных бюллетеней.