Первый день выборов в Москве прошёл без нарушений
Первый день выборов в столице закончился без нарушений, избирательные участки уже завершили работу и откроются только завтра в 8 утра. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалёв.
Однако дистанционное электронное голосование, добавил он, будет доступно ещё 48 часов и без перерывов (даже ночью). Причём гражданам было выдано почти 1,4 миллиона электронных бюллетеней.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. В Москве жители выбирают мэра. Причём поучаствовать можно как очно, так и в онлайн-режиме. В бюллетенях пять кандидатов: нынешний градоначальник Сергей Собянин, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Борис Чернышов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова).
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв