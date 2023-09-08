Эстония закрыла въезд россиянам – искателям затонувших подлодок времён ВОВ

Власти Эстонии отказали во въезде в страну насельнику Данилова монастыря Москвы игумену Иннокентию (Ольховому) вместе с российской водолазной командой, которая ищет затонувшие корабли и подводные лодки времён Второй мировой войны в рамках экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы". Об этом сообщил игумен Иннокентий, который по совместительству выполняет обязанности оператора для подводников.

"Эстонские власти нам запретили въезд в Эстонию, потому что говорят, что "вы обладаете спецподготовкой, можете быть диверсантами" и так далее. Мне лично как дайверу и нашей команде [запретили]. К сожалению, такая история", — рассказал ТАСС Иннокентий.

Отчёты экспедиции говорят о том, что с 2012 года водолазы нашли и опознали 16 подлодок, которые числись пропавшими без вести. Игумен объяснил, что осталось найти всего две субмарины СССР, вероятнее всего, затонувшие в водах Эстонии. Одна из них называется "Калев", её построили в 1936 году на английских верфях при помощи денег, пожертвованных эстонскими гражданами.

Участник экспедиции рассказал, что эстонская сторона и сама очень хотела бы найти подлодку, но на сотрудничество в этом вопросе рассчитывать уже не приходится. Известно, что подлодка "Калев" вместе с экипажем, набранным из эстонских разведчиков, должна была зайти на ту территорию, которую контролировали немцы, а потом пропала. Поиски с помощью радаров, эхолотов и гидролокаторов не дали результатов. Тем не менее подводники считают, что искать её нужно в районе мыса Юминда, который находится неподалёку от Таллина.