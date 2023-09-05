Власти Эстонии призвали молодёжь не уезжать в Россию

Правительство Эстонии призвало молодёжь воздержаться от посещения России, а тем более не учиться в этой стране. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции безопасности (КаПо).

"Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодёжь, проживающую за рубежом, которую рассматривает как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине", — указали в ведомстве.

Вместе с тем Таллин недоволен тем, что на фоне СВО Москва рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как граждан РФ, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе по вопросам мобилизации. А ещё в КаПо подчеркнули заинтересованность, которую проявляют российские спецслужбы к иностранцам.