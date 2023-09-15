День худеющих, Международный день демократии, Мамонтий-овчарник: Какие праздники и приметы 15 сентября Сегодня, 15 сентября 2023 года, в России два профессиональных праздника. Один из них отмечают сотрудники ведомства, которое уже больше века даёт отпор различным эпидемиям. А ещё это день, посвящённый тем, кто желает улучшить своё здоровье и стать стройнее. 14 сентября, 21:01 15 сентября отмечается День худеющих. Фото © Freepik / senivpetro

День худеющих

15 сентября в России отмечается праздник тех, кто желает сбросить пару килограммов для обретения стройности или укрепления здоровья — День худеющих. Рассказываем о нём: Это неофициальный международный праздник;

Отмечается ежегодно 15 сентября, дата не меняется;

Впервые упоминается около десяти лет назад;

Придуман, чтобы худеющие могли ощутить поддержку.

Несмотря на то, что День худеющих в некоторых изданиях называют всемирным, на самом деле о нём известно только в русскоязычном сегменте Интернета. Но это не умаляет важности такого праздника. Благодаря ему сбрасывающие вес люди могу почувствовать поддержку от единомышленников, получить дополнительные советы от специалистов.

Идеей похудения сейчас одержимы миллионы женщин и мужчин во всём мире. Массовая культура заставляет нас следовать неписаным идеалам красоты, один из которых — стройная фигура. Однако некоторые доходят в этом до фанатизма — изнуряют себя бесконтрольными диетами и голоданием, нанося непоправимый вред здоровью.

День худеющих — ещё один повод уделить внимание проблеме лишнего веса и последствиям необдуманных спонтанных диет по принципу "подруга посоветовала". Врачи подчёркивают, что первый шаг на пути к идеальной фигуре — правильное и рациональное питание. Только за ним можно ставить следующие цели. Так, для начала нужно отказаться от сладостей: тортов, пирожных, зефира и тому подобного. Основной рацион должны составлять сложные углеводы: каши, крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Приветствуются овощи и фрукты. А ещё рацион человека, придерживающегося правильного питания, должен быть богат белком. Например, его можно черпать из курицы, индейки, крольчатины. Правда, есть одно "но" — переход на правильное питание должен осуществляться постепенно. Если резко отказаться от привычного рациона, то велик риск сорваться.

День секретаря в России

15 сентября — День секретаря в России. Фото © Flickr / pressfoto

Также сегодня, 15 сентября, в России отмечается профессиональный праздник — День секретаря. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно в третью пятницу сентября;

В 2023 году выпадает на 15 сентября;

Праздник неофициальный, отмечается с 2005 года;

Празднование проходит в профессиональном сообществе.

Среди утверждённых государством праздничных дат Дня секретаря нет, но этот праздник в России уже занял своё место в списке профессиональных. В 2005 году инициативная группа секретарей из нескольких городов страны в сотрудничестве с редакцией профильного журнала решили, что такой день необходим и он будет отмечаться в третью пятницу сентября.

Символично, что для праздника выбран рабочий день, ведь зачастую у секретарей, действительно, нет выходных. Многие из них стали ответственными административными работниками, обеспечивающими слаженное бесперебойное функционирование офиса. По предварительным оценкам, в России счёт секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей идёт на десятки тысяч человек, а это уже целая армия.

Наряду с сегодняшним праздником, есть ещё Международный день секретаря, который отмечается в среду последней полной недели апреля. Также у многих государств есть свои национальные праздники, посвящённые секретарям. А США это целая неделя — последняя в апреле.

Международный день демократии

15 сентября — Международный день демократии. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 15 сентября, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день демократии (International Day of Democracy). Вот что это за событие: День установлен резолюцией Генассамблеи ООН от 8 ноября 2007 года;

Отмечается каждый год 15 сентября, дата не смещается;

Посвящён принятой в 1997 году Всеобщей декларации о демократии;

Цель дня — повышать осведомлённость жителей планеты о плюсах такой формы правления.

Демократия – это такая политическая система, в которой народ признается источником власти. Граждане участвуют в управлении государством, регионом через систему голосования, в которой решения принимаются согласно воле большинства. Демократия относится к универсальным и неделимым основным общечеловеческим ценностям и принципам ООН.

Ценности демократии – свобода, уважение прав человека, выборы — отражены во Всеобщей декларации прав человека (1948) и Международном пакте о гражданских и политических правах (1966). Начиная с 1988 года Генассамблея ООН ежегодно принимает по меньшей мере одну резолюцию по вопросу демократии. А в 2000 году в Декларации тысячелетия мировые лидеры обязались не жалеть усилий для развития демократии и укрепления верховенства права.

День государственной санитарно-эпидемиологической службы России

15 сентября — День государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

15 сентября наряду с Днём секретаря в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Рассказываем о нём: Это российский официальный профессиональный праздник;

Приурочен к дате создания санитарных органов в РСФСР;

Утверждён Распоряжением Правительства РФ от 14 сентября 2022 года;

В этом году Роспотребнадзор отмечается 101-летие.

15 сентября 1922 года Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет "О санитарных органах республики". С тех пор работники санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) считают этот день своим профессиональным праздником. В 2022 году он был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат в честь круглой даты — 100-летия службы.

Сегодня этот орган в России называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Среди задач ведомства — мониторинг, надзор и контроль в области санитарной гигиены, работа по предупреждению эпидемий и вирусных заболеваний, а также защита прав потребителей.

Приметы 15 сентября

Мамонтий-овчарник

15 сентября Русская православная церковь чтит память мученика Маманта Кесарийского. Его родители были знатными, но за исповедание христианства их бросили в темницу. Там сначала умер отец, а вскоре — и мать святого при родах. Младенца воспитала благочестивая дева. За христианские проповеди среди сверстников он был схвачен и брошен в море. Маманту удалось выбраться на сушу. Он стал в отшельничестве жить среди диких животных. Слава о благочестивом отшельнике вновь дошла до властей, и его снова арестовали. В тюрьме он чудесным образом накормил и выпустил 40 узников, сам же остался. Его бросили на растерзание зверям, однако те его не тронули. В итоге один из жрецов поразил Маманта трезубцем.

На Руси же Маманта называли Мамонтием-овчарником, праздник под таким названием в народе и отмечали. Святого считали покровителем овец и коз, так как, согласно легенде, эти животные кормили его в отшельничестве своим молоком. Соответственно, люди полагали, что на Мамонтия-овчарника нельзя обижать домашний скот. Наоборот, нужно досыта кормить и ухаживать за ним. Этот день считался неудачным для новых начинаний. Также не принято было в этот день жаловаться, предаваться грусти. Труд приветствовался.

Погодные приметы на 15 сентября

Красный закат — к скорым морозам;

Солнечный день — к сухой осени;

Низкие облака — к ненастью;

Первый снег в этот день долго холода не удержит.

Именинники 15 сентября

15 сентября именины отмечает российский актёр, телеведущий Виктор Логинов. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

15 сентября именины у обладателей следующих имён: Анатолий;

Антон;

Василий;

Виктор;

Владимир;

Герман;

Демид;

Иоанн (Иван);

Ксения;

Леонид;

Михаил;

Николай;

Павел;

Пётр;

Серафима;

Степан;

Фёдор;

Филипп;

Юлиан. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев