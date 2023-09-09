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8 сентября, 21:46

Форвард "Краснодара" стал партнёром Кокорина на Кипре

Греческий "Арис" арендовал нападающего "Краснодара" Сулейманова

<p>Футболист Магомед-Шапи Сулейманов. Обложка © <a href="https://arisfc.com.gr/index.php/gr/enimerosi/item/5-anakoinoseis/3688-o-magomed-shapi-suleymanov-ston-ari" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arisfc.com.gr</a></p>

Футболист Магомед-Шапи Сулейманов. Обложка © arisfc.com.gr

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешёл из "Краснодара" в кипрский "Арис" на правах аренды. Информация об этом опубликована на официальном сайте нового клуба футболиста.

Соглашение рассчитано на один сезон. Летом следующего года "Арис" будет иметь возможность выкупа игрока.

23-летний форвард является воспитанником ФК "Краснодар", за основную команду провёл в общей сложности 122 матча. В составе клуба дважды становился бронзовым призёром чемпионата России. Также на правах аренды играл за турецкий "Гиресунспор" и израильский "Хапоэль", в составе последнего стал серебряным призёром чемпионата Израиля.

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А ранее ФК "Арис" объявил о возвращении "российской звезды" Кокорина из "Фиорентины". В текущем сезоне кипрский клуб выступает в Лиге Европы, в то время как "Фиорентина", владеющая правами на россиянина, только в Лиге конференций.

Лариса Сафронова
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