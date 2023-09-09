Форвард "Краснодара" стал партнёром Кокорина на Кипре

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов перешёл из "Краснодара" в кипрский "Арис" на правах аренды. Информация об этом опубликована на официальном сайте нового клуба футболиста.

Соглашение рассчитано на один сезон. Летом следующего года "Арис" будет иметь возможность выкупа игрока.

23-летний форвард является воспитанником ФК "Краснодар", за основную команду провёл в общей сложности 122 матча. В составе клуба дважды становился бронзовым призёром чемпионата России. Также на правах аренды играл за турецкий "Гиресунспор" и израильский "Хапоэль", в составе последнего стал серебряным призёром чемпионата Израиля.