"Арис" объявил о возвращении "российской звезды" Кокорина из "Фиорентины"
Кипрский "Арис" объявил о возвращении Кокорина из "Фиорентины" на правах аренды
Александр Кокорин. Обложка © ТАСС / IMAGO / Giuseppe Maffia
Нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин снова будет играть за кипрский "Арис". Клуб анонсировал это событие в соцсети X (ранее "Твиттер"), подписав пост фразой "Угадайте, кто возвращается".
Разговор главного тренера "Ариса" Шпилевского с Кокориным. Видео © Twitter / ArisLimassol
"Арис" опубликовал разговор главного тренера команды, белоруса Алексея Шпилевского, с Кокориным по видеозвонку. Специалист подчеркнул, что футболка с девятым номером пока ещё свободна. При этом беседа шла на английском языке.
"Все ждут тебя. Я жду тебя. Так что увидимся завтра", — сказал тренер.
Позже на сайте "Ариса" появилось официальное подтверждение.
"Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в "Арисе"! Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из "Фиорентины" на один сезон", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в текущем сезоне кипрский клуб выступает в Лиге Европы, в то время как "Фиорентина", владеющая правами на россиянина, только в Лиге конференций.
Лайф напоминает, что Кокорин помог "Арису" впервые стать чемпионом Кипра. Футболист, права на которого принадлежат "Фиорентине", перешёл в кипрский клуб на правах аренды в августе 2022 года. По итогам сезона россиянин стал лучшим игроком чемпионата страны, забив 13 голов.