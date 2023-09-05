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5 сентября, 08:46

"Арис" объявил о возвращении "российской звезды" Кокорина из "Фиорентины"

Кипрский "Арис" объявил о возвращении Кокорина из "Фиорентины" на правах аренды

<p>Александр Кокорин. Обложка © ТАСС / IMAGO / Giuseppe Maffia</p>

Александр Кокорин. Обложка © ТАСС / IMAGO / Giuseppe Maffia

Нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин снова будет играть за кипрский "Арис". Клуб анонсировал это событие в соцсети X (ранее "Твиттер"), подписав пост фразой "Угадайте, кто возвращается".

Разговор главного тренера "Ариса" Шпилевского с Кокориным. Видео © Twitter / ArisLimassol

"Арис" опубликовал разговор главного тренера команды, белоруса Алексея Шпилевского, с Кокориным по видеозвонку. Специалист подчеркнул, что футболка с девятым номером пока ещё свободна. При этом беседа шла на английском языке.

"Все ждут тебя. Я жду тебя. Так что увидимся завтра", — сказал тренер.

Позже на сайте "Ариса" появилось официальное подтверждение.

"Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в "Арисе"! Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из "Фиорентины" на один сезон", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в текущем сезоне кипрский клуб выступает в Лиге Европы, в то время как "Фиорентина", владеющая правами на россиянина, только в Лиге конференций.

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Лайф напоминает, что Кокорин помог "Арису" впервые стать чемпионом Кипра. Футболист, права на которого принадлежат "Фиорентине", перешёл в кипрский клуб на правах аренды в августе 2022 года. По итогам сезона россиянин стал лучшим игроком чемпионата страны, забив 13 голов.

Светлана Оперук
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