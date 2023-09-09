Норвежский легкоатлет Ингебригтсен установил мировой рекорд в беге на 2000 м

Норвежец Якоб Ингебригтсен на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе побил мировой рекорд в беге на две тысячи метров, который держался 24 года. Легкоатлет преодолел дистанцию за 4 минуты 43,13 секунды.

Предыдущий мировой рекорд — 4 минуты 44,79 секунды — был установлен в 1999 году и принадлежал марокканцу Хишаму эль-Герружу.

Якобу Ингебригтсену 22 года, он является олимпийским чемпионом 2020 года в беге на полторы тысячи метров и двукратным чемпионом мира (2022 и 2023 годы) в беге на пять тысяч метров. Кроме того, он четырежды выигрывал чемпионат Европы на открытых стадионах и пять раз — в помещениях.