Норвежский легкоатлет Ингебригтсен установил мировой рекорд в беге на 2000 м
Якоб Ингебригтсен. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Jakob Ingebrigtsen
Норвежец Якоб Ингебригтсен на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе побил мировой рекорд в беге на две тысячи метров, который держался 24 года. Легкоатлет преодолел дистанцию за 4 минуты 43,13 секунды.
Предыдущий мировой рекорд — 4 минуты 44,79 секунды — был установлен в 1999 году и принадлежал марокканцу Хишаму эль-Герружу.
Якобу Ингебригтсену 22 года, он является олимпийским чемпионом 2020 года в беге на полторы тысячи метров и двукратным чемпионом мира (2022 и 2023 годы) в беге на пять тысяч метров. Кроме того, он четырежды выигрывал чемпионат Европы на открытых стадионах и пять раз — в помещениях.
А ранее нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии — 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". При этом он одержал десятую победу подряд побил рекорд Себастьяна Феттеля.