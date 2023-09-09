Неподалёку от Марракеша произошло сильное землетрясение

Это случилось в 22:10 по времени UTC (1:10 мск), эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.