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8 сентября, 23:43

Неподалёку от Марракеша произошло сильное землетрясение

В Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9

В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Это случилось в 22:10 по времени UTC (1:10 мск), эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано вблизи Курильских островов

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано вблизи Курильских островов

А ранее мощное землетрясение произошло в Азербайджане. Эпицентр толчков находился в 29 километрах к северо-западу от города Аджикабул. Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Unsplash / CALIN STAN

Лариса Сафронова
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