Неподалёку от Марракеша произошло сильное землетрясение
В Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9
В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Это случилось в 22:10 по времени UTC (1:10 мск), эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
А ранее мощное землетрясение произошло в Азербайджане. Эпицентр толчков находился в 29 километрах к северо-западу от города Аджикабул. Информации о пострадавших не поступало.
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