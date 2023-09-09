Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек
В МВД Марокко сообщили о 296 погибших при сильном землетрясении
Разрушения в Марокко после землетрясения. Обложка © X / Qualia Haver
В Марокко в результате произошедшего в пятницу вечером сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.
Десятки погибли в провинции Эль-Хауз, Шишауа, Уарзазат, городе Марракеш. Люди находятся под завалами, поэтому количество жертв может увеличиться. В пострадавших районах есть серьёзные проблемы с электроснабжением и сотовой связью.
В Марокко при землетрясении погибли сотни человек. Видео © t.me / SHOT
Ранее Лайф писал, что в Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства).