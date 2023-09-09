Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 02:50

Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек

В МВД Марокко сообщили о 296 погибших при сильном землетрясении

<p>Разрушения в Марокко после землетрясения. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/qualiaguy/status/1700339207862927801/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Qualia Haver</a></p>

Разрушения в Марокко после землетрясения. Обложка © X / Qualia Haver

В Марокко в результате произошедшего в пятницу вечером сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.

Десятки погибли в провинции Эль-Хауз, Шишауа, Уарзазат, городе Марракеш. Люди находятся под завалами, поэтому количество жертв может увеличиться. В пострадавших районах есть серьёзные проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

В Марокко при землетрясении погибли сотни человек. Видео © t.me / SHOT

Ранее Лайф писал, что в Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства).

Учёный раскрыл, как суперлуния влияют на сейсмическую активность Земли

Учёный раскрыл, как суперлуния влияют на сейсмическую активность Земли

Лариса Сафронова
  • Новости
  • марокко
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров