Жертвами землетрясения в Марокко стали почти 300 человек

В Марокко в результате произошедшего в пятницу вечером сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Об этом сообщили в МВД Королевства.

Десятки погибли в провинции Эль-Хауз, Шишауа, Уарзазат, городе Марракеш. Люди находятся под завалами, поэтому количество жертв может увеличиться. В пострадавших районах есть серьёзные проблемы с электроснабжением и сотовой связью.

В Марокко при землетрясении погибли сотни человек. Видео © t.me / SHOT