Неймар побил рекорд Пеле по голам в составе сборной Бразилии по футболу
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оформил дубль в матче против Боливии (5:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Два гола позволили спортсмену побить достижение легендарного Пеле.
Теперь на счету Неймара 79 мячей в составе национальной команды. Предыдущий рекорд принадлежал Пеле, который достиг показателя 77 голов.
Также в матче с Боливией отличились оформивший дубль Родриго и Рафинья. У соперников гол на счету Виктора Абрего.
Неделей ранее португальский футболист Криштиану Роналду также пополнил копилку забитых голов, доведя количество реализованных мячей до отметки 850. Ближайшим конкурентом спортсмена является аргентинец Лионель Месси, который отстаёт всего на 32 гола.