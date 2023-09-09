Неймар побил рекорд Пеле по голам в составе сборной Бразилии по футболу

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар оформил дубль в матче против Боливии (5:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2026. Два гола позволили спортсмену побить достижение легендарного Пеле.

Теперь на счету Неймара 79 мячей в составе национальной команды. Предыдущий рекорд принадлежал Пеле, который достиг показателя 77 голов.

Также в матче с Боливией отличились оформивший дубль Родриго и Рафинья. У соперников гол на счету Виктора Абрего.