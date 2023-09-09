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9 сентября, 00:57

Новый юный талант Испании дебютировал в сборной с рекордом

Ламин Ямал стал самым юным автором гола в истории сборной Испании по футболу

<p>Футболист клуба "Барселона" Ламин Ямал. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lamineyamal</p>

Футболист клуба "Барселона" Ламин Ямал. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lamineyamal

Испанский футболист Ламин Ямал побил рекорд сборной страны, став самым молодым автором гола в истории команды. Мяч в ворота соперников 16-летний спортсмен отправил в дебютной встрече отборочного турнира Евро‑2024.

Отличиться форварду "Барселоны" удалось во втором тайме матча против сборной Грузии. На 74-й минуте он забил седьмой гол, увеличив отрыв испанцев. Эпизод позволил Ямалу превзойти достижение Ансу Фати, который в возрасте 17 лет отправил мяч в ворота украинской команды в 2020 году.

Сборная Испании забила семь мячей Грузии в матче отбора Евро-2024 в Тбилиси

Сборная Испании забила семь мячей Грузии в матче отбора Евро-2024 в Тбилиси

Между тем 8 сентября в отношении президента испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса было возбуждено уголовное дело. Проблемы с законом начались у главы организации после обвинений в домогательствах к представительницам женской сборной.

Илья Пушкарев
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