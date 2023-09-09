Новый юный талант Испании дебютировал в сборной с рекордом

Испанский футболист Ламин Ямал побил рекорд сборной страны, став самым молодым автором гола в истории команды. Мяч в ворота соперников 16-летний спортсмен отправил в дебютной встрече отборочного турнира Евро‑2024.

Отличиться форварду "Барселоны" удалось во втором тайме матча против сборной Грузии. На 74-й минуте он забил седьмой гол, увеличив отрыв испанцев. Эпизод позволил Ямалу превзойти достижение Ансу Фати, который в возрасте 17 лет отправил мяч в ворота украинской команды в 2020 году.