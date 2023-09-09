Эксперт объяснил, как можно отличить фейковые отзывы потребителей от настоящих

Хвалебные фейковые отзывы на товары отличаются от настоящих длиной. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

По его словам, нерадивые продавцы часто заказывают написание положительных откликов, чтобы привлечь клиентов, причём некоторые профессионалы научились делать их правдоподобными. Однако в большинстве случаев фальшь нетрудно распознать. Так, по словам эксперта, настоящий отзыв — это "фиксация одной мысли покупателя", а не сочинение на предложенную тему. То есть "товар хороший, потому что он такой-то".

"Если отзыв длинный, если в нём рассказывается о том, какой товар исключительный, если текст подталкивает к покупке, то это должно насторожить. Скорее всего, такой отзыв ненастоящий", — резюмировал Егармин.