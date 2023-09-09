Маск счёл медленные темпы производства оружия главной военной уязвимостью США

Медленные темпы военного производства в Соединённых Штатах проявились в ходе украинского конфликта. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).

"Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на коэффициент уничтожения. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами добычи, как мы наблюдаем на Украине", — написал он.

Такими словами Маск отреагировал на прошлогодний пост в соцсети X оборонной компании Anduril Industries. В публикации говорится о необходимости преобразовать военный потенциал Штатов и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для "перезагрузки арсенала демократии". Предприниматель подчеркнул, что делать новые прототипы легко, а вот пускать их в производство — сложно.