Маск счёл медленные темпы производства оружия главной военной уязвимостью США
Маск: Украинский конфликт выявил недостаточность военного производства в США
Медленные темпы военного производства в Соединённых Штатах проявились в ходе украинского конфликта. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter).
"Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на коэффициент уничтожения. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами добычи, как мы наблюдаем на Украине", — написал он.
Такими словами Маск отреагировал на прошлогодний пост в соцсети X оборонной компании Anduril Industries. В публикации говорится о необходимости преобразовать военный потенциал Штатов и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для "перезагрузки арсенала демократии". Предприниматель подчеркнул, что делать новые прототипы легко, а вот пускать их в производство — сложно.
Ранее сообщалось, что США планируют передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Пока в Белом доме только рассматривают эту возможность, поскольку американские власти боятся за свои запасы вооружения и не хотят эскалации отношений с РФ.