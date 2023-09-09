В США заявили о желании украинцев пойти на прекращение огня в обмен на гарантии безопасности
Эксперт Закария: Ряд украинцев допускают прекращение огня с Россией
Ряд украинцев допускают возможность прекращения огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности. Такое мнение выразил американский эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для The Washington Post.
Никто из жителей Украины, с кем пообщался Закария, не считает, что Киев должен прекратить боевые действия с ВС РФ. Они уверены: отступать нельзя. Однако в ходе долгой беседы с этими же людьми эксперт раскрыл некоторые детали их взглядов.
"Некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности", — подчеркнул Закария.
Он также привёл слова украинского политика, имя которого не указал в статье. Тот заявил, что отказываться от компромиссов легко тем, кто не находится на поле боя.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командир распустил подразделение на передовой во время наступления ВС РФ. В результате военные вышли из укрытия с поднятыми руками и сдались в плен Российской армии.
t.me / V_Zelenskiy_official