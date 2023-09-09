Ряд украинцев допускают возможность прекращения огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности. Такое мнение выразил американский эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для The Washington Post.

Никто из жителей Украины, с кем пообщался Закария, не считает, что Киев должен прекратить боевые действия с ВС РФ. Они уверены: отступать нельзя. Однако в ходе долгой беседы с этими же людьми эксперт раскрыл некоторые детали их взглядов.

"Некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности", — подчеркнул Закария.

Он также привёл слова украинского политика, имя которого не указал в статье. Тот заявил, что отказываться от компромиссов легко тем, кто не находится на поле боя.