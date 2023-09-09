Аэропорты Внуково и Домодедово работают штатно после снятия ограничений

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в данный момент работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах столичных воздушных гаваней.

Так, во Внуково в 2:32 были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. С 2:51 все ограничения на полёты сняты, сейчас аэропорт функционирует в обычном режиме.

Также в целях обеспечения безопасности с 2:30 до 2:50 были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в Домодедово. В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме.