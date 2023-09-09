Звёздный хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве от последствий ковида

Звёздный хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве на 53-м году жизни. Печальную новость сообщила его бывшая супруга Яна Лапутина.

В беседе с газетой "Известия" она рассказала, что врач, делавший пластические операции многим знаменитостям, скончался от последствий перенесённого ковида.

"После CoViD-19, перенесённого в феврале, он очень долго восстанавливался и, к сожалению, сегодня скончался", — сказала экс-супруга Гогиберидзе.

Отари Гогиберидзе — пластический хирург с 28-летним опытом, он был членом Европейской конфедерации пластической реконструктивной эстетической хирургии и Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.