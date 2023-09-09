Цели украинских властей и их западных союзников в конфликте перестали совпадать. Об этом заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в статье для Sky News.

"Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями её сторонников", — написал бывший военный.

По его словам, РФ была для Запада угрозой, но украинский конфликт якобы ослабил позиции Москвы, поэтому Россия больше не представляет опасности для Европы. Следовательно, считает Белл, западные страны достигли своей цели в кризисе и займутся внутренними проблемами, пока конфликт будет продолжаться. Вице-маршал также отметил, что недовольство Запада Украиной продолжит нарастать, как и скептицизм в вопросе достижимости целей Киева в конфликте.