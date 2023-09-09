На Украине забили тревогу из-за больших потерь на фронте
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев не может справиться с потерями на фронте
Украина несёт большие потери на фронте, множество бойцов ВСУ получают ранения. Киев не может исправить ситуацию из-за коррупции в Минздраве страны. Так считает экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных [материалов] и прочего", — сказал он на своём ютуб-канале.
По мнению Соскина, в Минздраве Украины процветает коррупция, она и стала причиной проблем с невозможностью справиться с раненными на передовой. Он также раскритиковал украинские власти в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах, несмотря на постоянные пустые обещания президента страны Владимира Зеленского бороться с ней.
"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — добавил эксперт.
Ранее Олег Соскин заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сейчас истерика и паника из-за дефицита живой силы в ВСУ. Такое мнение выразил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Он добавил, что в Незалежной военные хотят заставить людей служить в армии, однако вместо роста человеческих ресурсов увеличивается ненависть к Зеленскому.
T.me / V_Zelenskiy_official