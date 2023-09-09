На Украине забили тревогу из-за больших потерь на фронте

Украина несёт большие потери на фронте, множество бойцов ВСУ получают ранения. Киев не может исправить ситуацию из-за коррупции в Минздраве страны. Так считает экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных [материалов] и прочего", — сказал он на своём ютуб-канале.

По мнению Соскина, в Минздраве Украины процветает коррупция, она и стала причиной проблем с невозможностью справиться с раненными на передовой. Он также раскритиковал украинские власти в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах, несмотря на постоянные пустые обещания президента страны Владимира Зеленского бороться с ней.

"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — добавил эксперт.