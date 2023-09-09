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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 09:20
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На Украине забили тревогу из-за больших потерь на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин: Киев не может справиться с потерями на фронте

Украина несёт большие потери на фронте, множество бойцов ВСУ получают ранения. Киев не может исправить ситуацию из-за коррупции в Минздраве страны. Так считает экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных [материалов] и прочего", — сказал он на своём ютуб-канале.

По мнению Соскина, в Минздраве Украины процветает коррупция, она и стала причиной проблем с невозможностью справиться с раненными на передовой. Он также раскритиковал украинские власти в неспособности что-либо сделать с разгулом коррупции во многих сферах, несмотря на постоянные пустые обещания президента страны Владимира Зеленского бороться с ней.

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"Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы", — добавил эксперт.

Ранее Олег Соскин заявил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сейчас истерика и паника из-за дефицита живой силы в ВСУ. Такое мнение выразил экс-советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Он добавил, что в Незалежной военные хотят заставить людей служить в армии, однако вместо роста человеческих ресурсов увеличивается ненависть к Зеленскому.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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