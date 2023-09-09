Песков: Пока нечего сказать насчёт возможности встречи Путина и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил подготовку встречи главы государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.
"Мне нечего вам сказать", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной встрече двух лидеров.
Ранее Песков уже комментировал заявления западных СМИ, отмечая, что в Кремле не могут подтвердить подготовку встречи лидеров России и Северной Кореи.
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ТАСС / Михаил Метцель