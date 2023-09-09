Песков: Пока нечего сказать насчёт возможности встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил подготовку встречи главы государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

"Мне нечего вам сказать", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной встрече двух лидеров.