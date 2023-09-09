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9 сентября, 09:38

Песков: Пока нечего сказать насчёт возможности встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил подготовку встречи главы государства Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке.

"Мне нечего вам сказать", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможной встрече двух лидеров.

Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья по случаю годовщины со дня основания КНДР

Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья по случаю годовщины со дня основания КНДР

Ранее Песков уже комментировал заявления западных СМИ, отмечая, что в Кремле не могут подтвердить подготовку встречи лидеров России и Северной Кореи.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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