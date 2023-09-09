Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья по случаю годовщины со дня основания КНДР
Российский лидер Владимир Путин поздравил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания КНДР. Президент РФ пожелал политику здоровья и успехов, а жителям республики — мирного неба над головой.
В поздравительной телеграмме Путин акцентировал внимание на необходимости развивать двусторонние отношения для обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Также президент напомнил, что именно Советский Союз первым признал независимость КНДР.
"[Путин] пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР — мира и благополучия", — приводит текст телеграммы северокорейское радио "Голос Кореи".
Ранее американская пресса сообщила о планах Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.