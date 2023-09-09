Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья по случаю годовщины со дня основания КНДР

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания КНДР. Президент РФ пожелал политику здоровья и успехов, а жителям республики — мирного неба над головой.

В поздравительной телеграмме Путин акцентировал внимание на необходимости развивать двусторонние отношения для обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Также президент напомнил, что именно Советский Союз первым признал независимость КНДР.