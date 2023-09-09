Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 23:02

Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья по случаю годовщины со дня основания КНДР

Российский лидер Владимир Путин поздравил своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-летней годовщиной основания КНДР. Президент РФ пожелал политику здоровья и успехов, а жителям республики — мирного неба над головой.

В поздравительной телеграмме Путин акцентировал внимание на необходимости развивать двусторонние отношения для обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Также президент напомнил, что именно Советский Союз первым признал независимость КНДР.

"[Путин] пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР — мира и благополучия", — приводит текст телеграммы северокорейское радио "Голос Кореи".

Россия будет развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран, заявили в Кремле

Россия будет развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран, заявили в Кремле

Ранее американская пресса сообщила о планах Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Путин
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров