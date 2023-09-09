В ХМАО маленький ребёнок погиб, выпав с 15-го этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома. Инцидент произошёл в Нефтеюганске вечером в пятницу, 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на ведомство, малыш выпал из окна сам. В результате падения ребёнок погиб.

"На кухне диван прямо под окном стоит, мать вышла на пару минут из кухни, вернулась, а ребёнка нет. Она сразу поняла, что случилось", — указали в МВД.