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9 сентября, 10:05

В ХМАО маленький ребёнок погиб, выпав с 15-го этажа

В Нефтеюганске полуторагодовалый ребёнок погиб, выпав из окна на 15-м этаже

В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребёнок выпал из окна квартиры на 15-м этаже жилого дома. Инцидент произошёл в Нефтеюганске вечером в пятницу, 8 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на ведомство, малыш выпал из окна сам. В результате падения ребёнок погиб.

"На кухне диван прямо под окном стоит, мать вышла на пару минут из кухни, вернулась, а ребёнка нет. Она сразу поняла, что случилось", — указали в МВД.

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Вылезла в окно и уселась на подоконник: В Каспийске всем домом спасали кроху от падения с 9-го этажа

Ранее сообщалось, что в Новой Москве на улице Лазурной четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома. Ребёнка госпитализировали.

Обложка ©

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Иван Косицын
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