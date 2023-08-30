В Новой Москве из окна выпал четырёхлетний мальчик
Вид из окна, из которого выпал ребёнок. Фото © Прокуратура Москвы
В Новой Москве на улице Лазурной четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщает прокуратура столицы.
"Четырёхлетний мальчик госпитализирован. На момент инцидента в квартире находилась бабушка малолетнего", — рассказали там.
Правоохранительные органы теперь выясняют причину, по которой ребёнок остался без присмотра. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. На фото, опубликованном ведомством, на земле видна выпавшая москитная сетка, которая часто становится причиной подобных инцидентов — на неё дети пытаются опереться и падают.
Ранее на улице в Москве нашли годовалого ребёнка в одном подгузнике на земле у жилого дома. У него не было видимых телесных повреждений. Позднее правоохранители установили мать малыша. Она утверждает, что ребёнок выпал из окна с высоты четвёртого этажа, пока она спала.