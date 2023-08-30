В Новой Москве из окна выпал четырёхлетний мальчик

В Новой Москве на улице Лазурной четырёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на третьем этаже жилого дома. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Правоохранительные органы теперь выясняют причину, по которой ребёнок остался без присмотра. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. На фото, опубликованном ведомством, на земле видна выпавшая москитная сетка, которая часто становится причиной подобных инцидентов — на неё дети пытаются опереться и падают.