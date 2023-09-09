ВСУ потеряли более 1000 военных в четырёх провальных атаках под Донецком

Российские войска за минувшую неделю отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 1230 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в оборонном ведомстве, ВСУ на этом же направлении лишились 24 боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.