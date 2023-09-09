ВСУ потеряли более 1000 военных в четырёх провальных атаках под Донецком
МО РФ: ВСУ на Южно-Донецком направлении за неделю потеряли более 1230 бойцов
Российские войска за минувшую неделю отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 1230 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.
Кроме того, как добавили в оборонном ведомстве, ВСУ на этом же направлении лишились 24 боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Также, по данным Минобороны РФ, наши средства ПВО и РЭБ за это же время перехватили 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ