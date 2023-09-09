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Опубликовано 9 сентября 2023, 10:56

ВСУ потеряли более 1000 военных в четырёх провальных атаках под Донецком

МО РФ: ВСУ на Южно-Донецком направлении за неделю потеряли более 1230 бойцов

Российские войска за минувшую неделю отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив более 1230 украинских бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230 украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в оборонном ведомстве, ВСУ на этом же направлении лишились 24 боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии.

Обнародованы шокирующие данные о потерях ВСУ на Донецком направлении
Обнародованы шокирующие данные о потерях ВСУ на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Также, по данным Минобороны РФ, наши средства ПВО и РЭБ за это же время перехватили 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одну противорадиолокационную ракету HARM.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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