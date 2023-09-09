В МИД РФ рассказали, какая ошибка грозит миру тотальной войной

Ошибка во время использования кибертехнологий может привести к тотальной войне. Такое заявление в беседе с Newsweek сделал директор департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России, специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артур Люкманов. Он подчеркнул, что РФ хочет остановить ухудшение ситуации в этой сфере.

"Ошибка при использовании ИКТ (информационно-коммуникационных технологий. — Прим. Лайфа) может привести к прямому конфликту, тотальной войне. Тем более что Белый дом знает, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для самозащиты", — отметил Люкманов.

Он подчеркнул, что при разрушительной атаке на отечественную важную информационную инфраструктуру последует ответ.