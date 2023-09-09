Памфилова заявила о тысячах атак на ресурсы ДЭГ
Памфилова: Центризбирком заблокировал свыше 15 тысяч атак на ресурсы ДЭГ
ЦИК РФ с 23:00 7 сентября по 08:00 9 сентября заблокировал более 15 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в ходе брифинга заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"С 23 часов 7 сентября по 08:00 9 сентября было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном это на сайт vybory.gov.ru — 14 197 атак. В подавляющем большинстве атаки идут из-за рубежа", — отметила она.
Среди них 579 атак заблокировали на сайт stat.vybory.gov.ru, а 752 — на edg.gov.ru. В то же время сейчас фиксируется низкий уровень web-атак на периметр ДЭГ, отмечает РИА "Новости".
Напомним, в России с 8 по 10 сентября проходят выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождается постоянными фейками со стороны украинских властей. Самые частые из них — "выборы идут под дулом автоматов" и "регистрация через чат-бот". Лайф писал, что руководители новых регионов России — врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и врио главы Херсонской области Владимир Сальдо — уже проголосовали на выборах. Также сообщалось, что на выборах в новых регионах присутствуют более 30 международных экспертов. В Кремле заявили, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявляют героизм в ходе выборов.
Telegram / ЦИК России