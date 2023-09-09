Памфилова заявила о тысячах атак на ресурсы ДЭГ

ЦИК РФ с 23:00 7 сентября по 08:00 9 сентября заблокировал более 15 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в ходе брифинга заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"С 23 часов 7 сентября по 08:00 9 сентября было заблокировано 15 528 атак на ресурсы ДЭГ. В основном это на сайт vybory.gov.ru — 14 197 атак. В подавляющем большинстве атаки идут из-за рубежа", — отметила она.