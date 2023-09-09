Путин: Россия, несмотря на вызовы, идёт вперёд и осуществляет намеченные планы

Россия, несмотря на множество внешних вызовов, идёт вперёд и осуществляет все намеченные планы, отметил президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве по случаю Дня города.

"У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идём вперёд, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено", — сказал президент в парке "Зарядье".

Глава государства подчеркнул, что Москва хорошо справляется со всеми возникающими трудностями.