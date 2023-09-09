В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы смерчей, объявлено штормовое предупреждение

В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба мэрии кубанского города.

"Пляжи курорта в целях безопасности закрыты для купания. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.

До конца суток 9 сентября в городе действует штормовое предупреждение. Угроза смерчей есть на участке Магри – Весёлое. В этой связи мэр Алексей Копайгородский поручил местным службам работать в усиленном режиме. В настоящий же момент, по данным синоптиков, в Сочи температура воздуха плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Скорость ветра составляет 3,3 метра в секунду.