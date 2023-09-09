Путин призвал развивать Смоленщину как "привлекательный форпост" на западе РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продолжать всесторонне развивать Смоленскую область, чтобы данный регион был "привлекательным форпостом России" на западном направлении.

"Смоленск — это наш западный форпост. Исторически так сложилось. И нужно, чтобы эти ворота в Россию, передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший, привлекательный форпост России с запада", — сказал президент в ходе совещания по вопросам развития Смоленской области.

Также Путин отметил успехи в социально-экономическом развитии Смоленской области. Так, индекс промышленного производства в первом полугодии 2023 года составил 111,9% — это седьмое место по всей России. Президент упомянул и о неплохих перспективах региона в аграрном секторе. В частности, речь идёт о производстве и глубокой переработке льна, рапса, других культур, развитии животноводства. По словам главы государства, местным властям необходимо поддерживать частных инвесторов и плотно взаимодействовать с бизнесом.

Кроме того, Путин пожелал успехов врио губернатора региона Василию Анохину и поздравил жителей Смоленска с грядущим 1160-летием города, которое будет отмечаться через две недели.