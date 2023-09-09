Русофобка из Казахстана извинилась на камеру после антироссийского дебоша в Забайкалье

Гражданка Казахстана устроила настоящий антироссийский перформанс в Забайкальском крае, куда она приехала в гости к знакомым. Как сообщает SHOT, отметив горячительными напитками свой приезд, 40-летняя мастерица бисерного искусства Юлия Печко начала выкрикивать русофобские лозунги, оскорблять участников СВО и граждан России.

Гражданка Казахстана Юлия Печко попросила прощения за свой русофобский перформанс в Забайкалье. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в посёлке Чернышевск Забайкальского края. Пьяную русофобку из Казахстана местные жители терпеть не стали и вызвали полицейских. Прибывшие оперативники нашли у задержанной в телефоне кучу антироссийского контента. Как выяснилось, уже больше года Печко в соцсетях выражает поддержку киевскому режиму и высказывается против РФ.

В отношении женщины было возбуждено административное дело, после рассмотрения которого суд назначил ей арест на семь суток. По всей видимости, такая мера помогла — иностранка записала видео с признанием вины и извинениями. В настоящее время решается вопрос о выдворении её за пределы нашей страны.