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9 сентября, 14:37

Русофобка из Казахстана извинилась на камеру после антироссийского дебоша в Забайкалье

SHOT: Оскорбившая участников СВО гражданка Казахстана извинилась на камеру

Гражданка Казахстана устроила настоящий антироссийский перформанс в Забайкальском крае, куда она приехала в гости к знакомым. Как сообщает SHOT, отметив горячительными напитками свой приезд, 40-летняя мастерица бисерного искусства Юлия Печко начала выкрикивать русофобские лозунги, оскорблять участников СВО и граждан России.

Гражданка Казахстана Юлия Печко попросила прощения за свой русофобский перформанс в Забайкалье. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в посёлке Чернышевск Забайкальского края. Пьяную русофобку из Казахстана местные жители терпеть не стали и вызвали полицейских. Прибывшие оперативники нашли у задержанной в телефоне кучу антироссийского контента. Как выяснилось, уже больше года Печко в соцсетях выражает поддержку киевскому режиму и высказывается против РФ.

В отношении женщины было возбуждено административное дело, после рассмотрения которого суд назначил ей арест на семь суток. По всей видимости, такая мера помогла — иностранка записала видео с признанием вины и извинениями. В настоящее время решается вопрос о выдворении её за пределы нашей страны.

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Ранее Лайф писал, что в Ростовской области задержан мужчина, расстрелявший из травмата бойца СВО. Ему уже предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое из хулиганских побуждений".

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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