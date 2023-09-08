В Батайске задержан мужчина, расстрелявший из травмата бойца СВО

В Батайске Ростовской области задержали мужчину, который расстрелял из травматического пистолета участника СВО. Хулигану предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство, совершённое из хулиганских побуждений".

"В рамках расследования уголовного дела мужчина, причастный к совершению преступления, задержан и допрошен следователем. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Напомним, 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". А депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в СК и Генпрокуратуру с просьбой переквалифицировать обвинения на более тяжкую статью.