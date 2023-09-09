Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

"Есть такое выражение: "Когда пушки говорят, музы молчат". Сегодня не тот случай, потому что сегодня муза будет не просто молчать или говорить. Она будет петь многотысячным хором на "Газпром-арене", — сказал исполнитель в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".