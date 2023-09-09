Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости
Певец Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) произвёл выстрел из пушки, установленной на бастионе Петропавловской крепости. Музыкант прибыл в Санкт-Петербург, чтобы дать сольный концерт.
Певец Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Выступление пройдёт 9 сентября на "Газпром-арене". Организаторы мероприятия обещают удивить зрителей неожиданными дуэтами, яркими спецэффектами и необычной сценографией.
"Есть такое выражение: "Когда пушки говорят, музы молчат". Сегодня не тот случай, потому что сегодня муза будет не просто молчать или говорить. Она будет петь многотысячным хором на "Газпром-арене", — сказал исполнитель в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Также певец в рамках приуроченных к годовщине начала блокады Ленинграда мероприятий возложил цветы к мемориалу на Пискарёвском кладбище.
Ранее Shaman анонсировал большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Он пройдёт на "Газпром-арене", вместимость которой втрое выше, чем у Красной площади (60 тысяч человек).