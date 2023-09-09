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9 сентября, 14:24

Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

<p>Певец Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/09/9/pevecz-shaman-vystrelil-iz-pushki-v-petropavlovskoj-kreposti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Певец Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) произвёл выстрел из пушки, установленной на бастионе Петропавловской крепости. Музыкант прибыл в Санкт-Петербург, чтобы дать сольный концерт.

Певец Shaman выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Выступление пройдёт 9 сентября на "Газпром-арене". Организаторы мероприятия обещают удивить зрителей неожиданными дуэтами, яркими спецэффектами и необычной сценографией.

"Есть такое выражение: "Когда пушки говорят, музы молчат". Сегодня не тот случай, потому что сегодня муза будет не просто молчать или говорить. Она будет петь многотысячным хором на "Газпром-арене", — сказал исполнитель в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Также певец в рамках приуроченных к годовщине начала блокады Ленинграда мероприятий возложил цветы к мемориалу на Пискарёвском кладбище.

Шинель Shaman спасла его от пиротехники во время выступления в Крыму

Шинель Shaman спасла его от пиротехники во время выступления в Крыму

Ранее Shaman анонсировал большой сольный концерт в Санкт-Петербурге. Он пройдёт на "Газпром-арене", вместимость которой втрое выше, чем у Красной площади (60 тысяч человек).

Иван Косицын
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