Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств страны по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.
Речь в том числе идёт о бумагах, которые учитываются иностранными депозитариями. Это организации, которые занимаются хранением ценных бумаг и учётом прав на них.
Согласно обновлённому порядку, РФ имеет право направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублёвого счёта типа "И". При этом владельцы еврооблигаций и некоторые другие лица будут являться бенефициарами по счёту. Вместе с тем указ предусматривает механизм индексации средств и порядок их перечисления держателям.
Ранее сообщалось, что ЦБ с 14 по 22 сентября увеличит продажи валюты почти в десять раз. Это связано с предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объём эмиссии указанного выпуска составляет три миллиарда долларов.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель