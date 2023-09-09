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9 сентября, 14:42

Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств страны по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Речь в том числе идёт о бумагах, которые учитываются иностранными депозитариями. Это организации, которые занимаются хранением ценных бумаг и учётом прав на них.

Согласно обновлённому порядку, РФ имеет право направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублёвого счёта типа "И". При этом владельцы еврооблигаций и некоторые другие лица будут являться бенефициарами по счёту. Вместе с тем указ предусматривает механизм индексации средств и порядок их перечисления держателям.

ЦБ разрешил банкам продавать населению доллары и евро

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Ранее сообщалось, что ЦБ с 14 по 22 сентября увеличит продажи валюты почти в десять раз. Это связано с предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объём эмиссии указанного выпуска составляет три миллиарда долларов.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Светлана Оперук
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