Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения долговых обязательств страны по еврооблигациям перед резидентами и иностранными кредиторами. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Речь в том числе идёт о бумагах, которые учитываются иностранными депозитариями. Это организации, которые занимаются хранением ценных бумаг и учётом прав на них.

Согласно обновлённому порядку, РФ имеет право направить в российский центральный депозитарий заявление об открытии на имя иностранного депозитария рублёвого счёта типа "И". При этом владельцы еврооблигаций и некоторые другие лица будут являться бенефициарами по счёту. Вместе с тем указ предусматривает механизм индексации средств и порядок их перечисления держателям.