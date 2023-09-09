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9 сентября, 15:07

Пропавший в Москве создатель вакцин от гепатита нашёлся и отправился под стражу

Суд в Петербурге арестовал экс-главу НИИ вакцин и сывороток Трухина за растрату

<p>Виктор Трухин. Обложка © <a href="https://ktovmedicine.ru/2015/3/spbniivs-rossiyskaya-vakcina-dvigaetsya-za-rubezh.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ktovmedicine.ru</a></p>

Виктор Трухин. Обложка © Ktovmedicine.ru

Смольнинский районный суд принял решение арестовать экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина, который считался пропавшим в Москве, а теперь подозревается в присвоении или растрате. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

Установлено, что Трухин нанёс институту ущерб в размере 436 746 816 рублей. При этом подозреваемый просил суд отправить его под домашний арест. Сторона защиты отмечала, что Трухин сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, однако суд решил отправить его под стражу до 7 ноября.

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Ранее, 7 сентября, Лайф писал о пропаже Виктора Трухина в Москве. В последний раз на тот момент его видели 3-го числа, а в Сети он появлялся 5-го. Дочь директора Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА написала в полицию заявление.

Светлана Оперук
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