Пропавший в Москве создатель вакцин от гепатита нашёлся и отправился под стражу

Смольнинский районный суд принял решение арестовать экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ Виктора Трухина, который считался пропавшим в Москве, а теперь подозревается в присвоении или растрате. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Северной столицы в телеграм-канале.

Установлено, что Трухин нанёс институту ущерб в размере 436 746 816 рублей. При этом подозреваемый просил суд отправить его под домашний арест. Сторона защиты отмечала, что Трухин сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, однако суд решил отправить его под стражу до 7 ноября.