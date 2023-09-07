Почётный консул Никарагуа и разработчик вакцин от гепатита пропал в Москве

В Москве пропал Виктор Трухин — директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА, где разрабатывают препараты от гепатита, венерических заболеваний и коронавируса. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в последний раз дочь Трухина видела его четыре дня назад — 3 сентября. На следующие сутки мужчина перестал выходить на связь, однако, судя по аккаунтам пропавшего в мессенджерах, в последний раз он был в Сети 5 сентября. Девушка уже написала заявление в полицию.