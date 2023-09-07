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7 сентября, 14:14

Почётный консул Никарагуа и разработчик вакцин от гепатита пропал в Москве

В Москве исчез директор Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин

<p>Виктор Трухин. Обложка © <a href="https://ktovmedicine.ru/2015/3/spbniivs-rossiyskaya-vakcina-dvigaetsya-za-rubezh.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ktovmedicine.ru</a></p>

Виктор Трухин. Обложка © Ktovmedicine.ru

В Москве пропал Виктор Трухин — директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА, где разрабатывают препараты от гепатита, венерических заболеваний и коронавируса. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в последний раз дочь Трухина видела его четыре дня назад — 3 сентября. На следующие сутки мужчина перестал выходить на связь, однако, судя по аккаунтам пропавшего в мессенджерах, в последний раз он был в Сети 5 сентября. Девушка уже написала заявление в полицию.

Помимо должности в НИИ Виктор Трухин отличился званием почётного консула Республики Никарагуа в Санкт-Петербурге. Во время эпидемии он помогал в Латинской Америке разрабатывать вакцины от гепатита, туберкулёза и иных заболеваний, а также помогал с их поставкой в труднодоступные места континента.

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А недавно в Москве искали 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, которая вышла с катка на "Чкалов-арене" и исчезла. Почти сутки её местоположение было неизвестно: водолазы даже прочёсывали дно Москвы-реки, а Следственный комитет успел завести уголовное дело. Однако через некоторое время "пропавшая" спортсменка засветилась на камерах видеонаблюдения одного из столичных кафе, а вечером её нашли в кинотеатре. Девушка извинилась за то, что заставила всех понервничать.

Матвей Константинов
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