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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 15:38
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Путин поблагодарил участников СВО из Смоленской области за верность Отечеству

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области поздравил жителей региона с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков.

"Хочу поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, которое также отмечается в этом году", — отметил он.

Глава государства добавил, что город-герой Смоленск всегда играл большую роль в истории России. Путин также поблагодарил жителей Смоленской области, которые участвуют в спецоперации на Украине, за верность долгу и Отечеству. Президент подчеркнул, что они проявляют отвагу и доблесть. Глава государства призвал власти региона лично контролировать оказание помощи бойцам и их близким.

Путин: Россия, несмотря на вызовы, идёт вперёд и осуществляет намеченные планы
Путин: Россия, несмотря на вызовы, идёт вперёд и осуществляет намеченные планы

Ранее в ходе того же совещания Путин призвал развивать Смоленщину как "привлекательный форпост" на западе РФ. Кроме того, президент отметил успехи в социально-экономическом развитии региона.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Никита Осипов
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