Путин поблагодарил участников СВО из Смоленской области за верность Отечеству

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области поздравил жителей региона с 80-летием освобождения от нацистских захватчиков.

"Хочу поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, которое также отмечается в этом году", — отметил он.

Глава государства добавил, что город-герой Смоленск всегда играл большую роль в истории России. Путин также поблагодарил жителей Смоленской области, которые участвуют в спецоперации на Украине, за верность долгу и Отечеству. Президент подчеркнул, что они проявляют отвагу и доблесть. Глава государства призвал власти региона лично контролировать оказание помощи бойцам и их близким.