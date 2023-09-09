Лучшую российскую тяжелоатлетку лишили трёх титулов чемпионки мира

Все результаты российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной с 2013-го по 2017 год аннулированы, спортсменка лишена трёх золотых медалей чемпионатов мира из-за нарушения антидопинговых правил. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), пишет Inside The Games со ссылкой на пресс-службу арбитража.

В этот период тяжелоатлетка, выступавшая в весовой категории свыше 75 кг, занимала первое место на чемпионатах мира 2013, 2014 и 2015 годов, а также побеждала на чемпионате Европы 2014, 2015 и 2017-го (последний в весе свыше 90 кг). После лишения наград в активе Кашириной осталось серебро Олимпийских игр 2012 года, два золота чемпионатов мира — 2010-го и 2018-го и пять золотых медалей чемпионатов Европы — с 2009-го по 2012-й и 2019 год.