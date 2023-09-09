Российские войска создают нестандартные минные поля, которые уже стали настоящим кошмаром для украинских военных. Об этом пишет издание Business Insider, ссылаясь на исследование военных экспертов из Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса.

Украинские сапёры не могут эффективно разминировать российские минные поля из-за их огромных размеров. Так, по словам британских экспертов, теперь они могут достигать глубины 500 метров (ранее этот показатель был около 120 метров). Также разминированию мешает прикрытие полей миномётами и артиллерией. Как добавили Уотлинг и Рейнольдс, российские минные поля и раньше представляли большие трудности для ВСУ, а теперь их "нестандартность" лишь усугубила эту проблему для Киева.