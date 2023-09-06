Найдена новая "взрывная" причина провала украинского контрнаступа

Изменение оборонительной линии со стороны России стало одной из главных причин провала контрнаступления ВСУ. К такому выводу пришёл обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские военачальники никак не могли ожидать, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Расчистить их с помощью стандартного оборудования оказалось невозможно, отметил колумнист.