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Опубликовано 6 сентября 2023, 14:47
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Найдена новая "взрывная" причина провала украинского контрнаступа

Forbes: Новая оборонительная тактика России с минными полями сорвала планы ВСУ

Изменение оборонительной линии со стороны России стало одной из главных причин провала контрнаступления ВСУ. К такому выводу пришёл обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские военачальники никак не могли ожидать, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Расчистить их с помощью стандартного оборудования оказалось невозможно, отметил колумнист.

"Российское военное командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на продвижение украинских войск", — резюмировал он.

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Ранее стало известно, что заминированные советскими солдатами поля, оставшиеся со времён Второй мировой войны, доставляют много проблем военнослужащим Вооружённых сил Украины. В этом признались иностранным СМИ сами украинские военные. Кроме того, Лайф писал, что у линии боевого соприкосновения в районе города Соледара, расположенного в ДНР, остаётся множество тел погибших украинских солдат. Однако, несмотря на это, командование ВСУ посылает туда на штурм позиций ВС РФ новых бойцов.

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Getty Images / Jose Colon / Anadolu Agency

Марина Калегина
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