Найдена новая "взрывная" причина провала украинского контрнаступа
Forbes: Новая оборонительная тактика России с минными полями сорвала планы ВСУ
Изменение оборонительной линии со стороны России стало одной из главных причин провала контрнаступления ВСУ. К такому выводу пришёл обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские военачальники никак не могли ожидать, что боестолкновения будут происходить на обширных и плотных минных полях. Расчистить их с помощью стандартного оборудования оказалось невозможно, отметил колумнист.
"Российское военное командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на продвижение украинских войск", — резюмировал он.
Ранее стало известно, что заминированные советскими солдатами поля, оставшиеся со времён Второй мировой войны, доставляют много проблем военнослужащим Вооружённых сил Украины. В этом признались иностранным СМИ сами украинские военные. Кроме того, Лайф писал, что у линии боевого соприкосновения в районе города Соледара, расположенного в ДНР, остаётся множество тел погибших украинских солдат. Однако, несмотря на это, командование ВСУ посылает туда на штурм позиций ВС РФ новых бойцов.
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