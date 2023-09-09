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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 17:21
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В США раскрыли причину, почему украинские военные сдаются в плен

Экс-советник Пентагона Макгрегор: В ВСУ сдаются из-за убийственных приказов

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен, так как не хотят выполнять приказы, которые обрекают их на смерть. Такое мнение выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что украинских военных сначала плохо обучают, а потом заставляют их справляться с невыполнимой задачей — взять укреплённые линии обороны ВС РФ. При этом в западных странах предпочитают умалчивать о том, что на самом деле происходит в зоне боевых действий.

"Правда в том, что погибло 400 тысяч украинских военнослужащих. Это невероятно огромная цифра", — подчеркнул Макгрегор в видео на YouTube-канале.

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Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад осознал неизбежность победы России на Украине. По его мнению, некоторые страны теперь стараются минимизировать последствия этого для себя.

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Никита Осипов
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