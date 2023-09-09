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9 сентября, 19:27

Российскую дипмиссию возмутила выставка в Милане, посвящённая "Азову"*

Генконсул РФ Штодин выразил протест мэру Милана из-за выставки об "Азове"*

Генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин выразил протест мэру города Джузеппе Сале в связи с проведением выставки, посвящённой украинскому нацбатальону "Азов"*. Информация опубликована в телеграм-канале генконсульства.

В письме на имя мэра российский дипломат подчеркнул, что с сожалением узнал о проведении выставки на улице Данте и в музее Рисорджименто.

"Учитывая, что без поддержки властей проведение подобного мероприятия было бы невозможным, хочу выразить своё глубокое возмущение решением мэрии предоставить пространство "Азову"*, — заявил Штодин.

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А вот в Эриче, что на Сицилии, открылась выставка к 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова, что, наоборот, обрадовало не только местных жителей, но и Минкульт РФ. Сообщается, что на выставку пришли замминистра культуры страны, известный искусствовед Витторио Згарби и мэр города Даниэла Тоскано.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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