В Ватикане опровергли украинский фейк о "российском финансировании"
Банк Ватикана IOR заявил, что не получает и не инвестирует российские деньги
Банк Ватикана, так называемый Институт религиозных дел (IOR), заявил, что не получает и не инвестирует деньги из России. Так там прокомментировали недавние претензии советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, который раскритиковал папу римского Франциска за его "пророссийскую" позицию.
"IOR не получает и не инвестирует российские деньги. IOR категорически отвергает заключения советника [Подоляка] о том, что банк инвестирует российские деньги", — сообщает пресс-служба печати Святого престола.
Как подчеркнули в банке, подобная деятельность попросту исключена в силу жёсткой политики института и международных санкций, которые применяются, в частности, к финансовому сектору. Кроме того, IOR сотрудничает только с приближёнными к религиозной структуре учреждениями.
Накануне Подоляк исключил посредничество Ватикана в вопросах урегулирования украинского конфликта из-за "пророссийской" позиции папы римского Франциска. По мнению советника главы Офиса президента Украины, своим принятием позиции Москвы понтифик губит репутацию Святого престола. Также Подоляк упомянул об "инвестициях РФ в банк Ватикана" и заявил, что следовало бы "проанализировать это более подробно".