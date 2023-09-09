В Ватикане опровергли украинский фейк о "российском финансировании"

Банк Ватикана, так называемый Институт религиозных дел (IOR), заявил, что не получает и не инвестирует деньги из России. Так там прокомментировали недавние претензии советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, который раскритиковал папу римского Франциска за его "пророссийскую" позицию.

"IOR не получает и не инвестирует российские деньги. IOR категорически отвергает заключения советника [Подоляка] о том, что банк инвестирует российские деньги", — сообщает пресс-служба печати Святого престола.

Как подчеркнули в банке, подобная деятельность попросту исключена в силу жёсткой политики института и международных санкций, которые применяются, в частности, к финансовому сектору. Кроме того, IOR сотрудничает только с приближёнными к религиозной структуре учреждениями.