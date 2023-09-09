Байден заявил о создании с Индией и Евросоюзом конкурента "Шёлковому пути" Китая

Америка совместно с ЕС, Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами, а также Израилем, Иорданией и Индией закончила работу над соглашением о новом экономическом коридоре Индия – Ближний Восток – Европа. Об этом сообщил президент США Джо Байден после саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели.

Речь идёт о проекте, связанном с инвестициями в морские и железнодорожные перевозки. Предполагается, что это позволит облегчить торговлю, поставки экологической чистой энергии, а также прокладку интернет-кабелей для Ближнего Востока.

"Мир стоит на переломном этапе истории. Момент, когда решения, принимаемые нами сегодня, повлияют на ход всего нашего будущего на десятилетия вперёд", — приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Данная инициатива — одна из основных, которую Вашингтон продвигает для противостояния увеличивающемуся влиянию КНР и создания альтернативы "Шёлковому пути", то есть пути поставок из Китая.