Жителей Стамбула предупредили о новой напасти
Власти Стамбула: В воскресенье на местных жителей может обрушиться новый ураган
В Стамбуле в это воскресенье ожидается новый ураган. С таким заявлением выступили власти провинции.
"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50–75 километров в час", — цитирует РИА "Новости" сообщение руководства провинции.
Сообщается, что ветер стихнет к понедельнику. В свою очередь губернатор Давут Гюль обратился к местным жителям, попросив их соблюдать осторожность.
Лайф сообщал, что первая волна ливней обрушилась на Стамбул 5 сентября. Тяжелее всего пришлось жителям района Башакшехир, где с улиц потоками воды сносило автомобили. Там затопило станции метро, ряд домов и даже местную больницу. Есть погибшие.
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