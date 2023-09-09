Жителей Стамбула предупредили о новой напасти

В Стамбуле в это воскресенье ожидается новый ураган. С таким заявлением выступили власти провинции.

"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50–75 километров в час", — цитирует РИА "Новости" сообщение руководства провинции.

Сообщается, что ветер стихнет к понедельнику. В свою очередь губернатор Давут Гюль обратился к местным жителям, попросив их соблюдать осторожность.