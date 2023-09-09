Стало известно, кто получил главную награду на Венецианском кинофестивале
Фильм "Бедные-несчастные" наградили "Золотым львом" на Венецианском фестивале
Картина "Бедные-несчастные" (Poor Things) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса на 80-м Венецианском кинофестивале получила главную награду — "Золотого льва". Об этом объявило международное жюри во главе с американским режиссёром Дэмьеном Шазеллом.
В фильме рассказывается история молодой женщины Беллы Бакстер, которую вернул к жизни учёный Годвин Бакстер в исполнении американского актёра Уиллема Дефо. Стоит заметить, что Эмма Стоун, которая сыграла главную героиню, не приехала в Венецию из-за забастовки в Голливуде.
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Ранее Лайф рассказывал, что веб-сериал о Великой Отечественной войне "Про людей и про войну", созданный при поддержке Института развития интернета (ИРИ), получил свою юбилейную, 15-ю иностранную награду на Берлинском фестивале (Berlin TV Series Festival). Сериал стал лучшим в номинации короткометражек.
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