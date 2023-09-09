Стало известно, кто получил главную награду на Венецианском кинофестивале

Картина "Бедные-несчастные" (Poor Things) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса на 80-м Венецианском кинофестивале получила главную награду — "Золотого льва". Об этом объявило международное жюри во главе с американским режиссёром Дэмьеном Шазеллом.

В фильме рассказывается история молодой женщины Беллы Бакстер, которую вернул к жизни учёный Годвин Бакстер в исполнении американского актёра Уиллема Дефо. Стоит заметить, что Эмма Стоун, которая сыграла главную героиню, не приехала в Венецию из-за забастовки в Голливуде.