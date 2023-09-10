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9 сентября, 21:25

Учёные назвали два витамина, провоцирующие онкологию при передозировке

JCI: Учёные из Швеции выявили витамины, которые вызывают онкологию

Переизбыток в организме двух витаминов способен вызвать рак лёгких. К такому выводу пришли учёные из Каролинского университета в Швеции, которые провели исследование на эту тему. Его результаты опубликованы в научно-медицинском журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).

Согласно предоставленным сведениям, речь идёт о витаминах С и Е. Они являются антиоксидантами, то есть подавляют окислительные процессы в организме.

Проведя исследования на грызунах, специалисты выяснили, что при переизбытке потребления витаминов С и Е в организме наблюдается рост кровеносных сосудов, в том числе и в злокачественной опухоли. Это приводит к тому, что раковые клетки получают больше кислорода и начинают расти. Поэтому дозировку витаминных препаратов стоит обсуждать с врачом, равно как и дозы лекарственных веществ.

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Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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