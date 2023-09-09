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9 сентября, 20:54

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1305

МВД Марокко: Количество жертв землетрясения превысило 1,3 тысячи человек

<p>Последствия землетрясения в Марокко. Обложка © ТАСС / JALAL MORCHIDI</p>

Последствия землетрясения в Марокко. Обложка © ТАСС / JALAL MORCHIDI

Число жертв, возникших вследствие землетрясения в Марокко, возросло до 1305. Известно также о 1832 пострадавших, 1220 из которых находятся в тяжёлом состоянии, передаёт МВД королевства.

Король Марокко Мухаммед VI распорядился оказать помощь тем, кто остался без жилья в результате катаклизма. В стране объявили трёхдневный траур.

Захарова: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет

Захарова: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет

Напомним, в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша.

Анатолий Симоненко
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