Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1305

Число жертв, возникших вследствие землетрясения в Марокко, возросло до 1305. Известно также о 1832 пострадавших, 1220 из которых находятся в тяжёлом состоянии, передаёт МВД королевства.

Король Марокко Мухаммед VI распорядился оказать помощь тем, кто остался без жилья в результате катаклизма. В стране объявили трёхдневный траур.