Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1305
МВД Марокко: Количество жертв землетрясения превысило 1,3 тысячи человек
Последствия землетрясения в Марокко. Обложка © ТАСС / JALAL MORCHIDI
Число жертв, возникших вследствие землетрясения в Марокко, возросло до 1305. Известно также о 1832 пострадавших, 1220 из которых находятся в тяжёлом состоянии, передаёт МВД королевства.
Король Марокко Мухаммед VI распорядился оказать помощь тем, кто остался без жилья в результате катаклизма. В стране объявили трёхдневный траур.
Напомним, в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша.