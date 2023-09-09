Захарова: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет
Граждан России среди пострадавших при страшном землетрясении в Марокко нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", — указано в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ выразили искренние соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщал Лайф, вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Была информация, что в результате произошедшего сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Позднее число жертв увеличилось до 632. По последним данным, количество погибших возросло до 820, ещё минимум 672 человека получили ранения.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ