Захарова: Россиян среди пострадавших при землетрясении в Марокко нет

Граждан России среди пострадавших при страшном землетрясении в Марокко нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет", — указано в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.