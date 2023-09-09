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9 сентября, 07:18

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632

В Марокко возросло число погибших при сильном землетрясении, которое случилось вечером в пятницу, 8 сентября. Как заявили в МВД королевства, количество жертв увеличилось до 632.

Землетрясение в Марокко. Видео © X / M_Arif61

Также известно, что в результате землетрясения пострадало минимум 329 человек.

Ранее Лайф писал, что в Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Была информация, что в результате произошедшего сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек.

Мощное землетрясение произошло в Азербайджане

Мощное землетрясение произошло в Азербайджане

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Said Echarif

Иван Косицын
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