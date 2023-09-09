Путин выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения, унёсшего жизни более 600 человек

Президент РФ Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим в стране сильным землетрясением. Её текст появился на официальном сайте Кремля.

"В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко", — указано в телеграмме.