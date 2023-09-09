Путин выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения, унёсшего жизни более 600 человек
Путин выразил соболезнования королю Марокко после разрушительного землетрясения
Президент РФ Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим в стране сильным землетрясением. Её текст появился на официальном сайте Кремля.
"В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко", — указано в телеграмме.
Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 8 сентября в Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Была информация, что в результате произошедшего сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Позднее число жертв увеличилось до 632.
Kremlin.ru