Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 07:51

Путин выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения, унёсшего жизни более 600 человек

Путин выразил соболезнования королю Марокко после разрушительного землетрясения

Президент РФ Владимир Путин направил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим в стране сильным землетрясением. Её текст появился на официальном сайте Кремля.

"В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко", — указано в телеграмме.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 8 сентября в Марокко зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-западу от Марракеша — одного из четырёх имперских городов (исторических столиц государства). Была информация, что в результате произошедшего сильного землетрясения погибло по меньшей мере 296 человек. Позднее число жертв увеличилось до 632.

Обложка ©

Kremlin.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Путин
  • марокко
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров