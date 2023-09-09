Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось до 820

Число погибших в результате сильного землетрясения в Марокко возросло до 820. Такие данные приводит МВД королевства.

Также известно, что из-за стихийного бедствия минимум 672 человека получили ранения. Из них 205 граждан находятся в тяжёлом состоянии. Местные власти и служба спасения продолжают работать в зоне ЧП.